Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - По истечению срока перемирия специальная военная операция будет продолжаться до тех пор, пока Владимир Зеленский не сможет набраться смелости для заключения мира с Россией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы хотим устойчивый мир. И устойчивый мир может наступить, когда мы обеспечим наши интересы, достигнем тех целей, которые ставились с самого начала. Это можно сделать буквально в режиме "сегодня". Но Зеленский должен принять те самые хорошо известные решения. И как только они будут приняты, тогда все перейдет в мирное русло", - сказал он автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул: "До тех пор, пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя эту ответственность, специальная военная операция по истечению срока перемирия будет продолжаться".

Ранее он заявлял, что объявленное Россией пасхальное перемирие носит гуманитарный характер. Тогда же Песков подчеркивал, что целью Москвы является не перемирие, а достижение прочного и устойчивого мира.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

 Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

