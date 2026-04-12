Мюрегинское водохранилище в Дагестане обезопасили от прорыва дамбы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Оперативные меры предприняли на Мюрегинском водохранилище в Сергокалинском районе Дагестана в связи с обвалом грунта и возникшими опасениями по возможному прорыву дамбы, сообщает пресс-служба правительства республики в воскресенье.

"Организованы работы по перекрытию доступа воды к дамбе, ведутся плановые ремонтные мероприятия сооружения. Произведен контролируемый сброс воды, что позволило снизить ее уровень, а также проводится расчистка русла реки в зоне водозабора", - говорится в сообщении.

В настоящее время какие-либо риски или угрозы отсутствуют, отметили в пресс-службе.

По данным специалистов, при обследовании не было выявлено протечек через дамбу или видимых признаков угрозы ее прорыва. Система аварийного сброса воды функционирует в штатном режиме и готова обеспечить необходимый сброс излишков при возникновении такой потребности.

Технические возможности системы позволяют выдерживать максимальный суточный сброс воды в объеме до 300-500 тысяч кубических метров, уточняется в сообщении.

Ранее пресс-служба правительства Дагестана сообщила о том, что в настоящее время после обильных осадков Ерсинская плотина представляет угрозу для многочисленных фермерских хозяйств и сельхозугодий, расположенных ниже.

Для минимизации последствий обустроен водоотвод. В настоящее время идет постепенный сброс воды, комиссия на месте исключила угрозу подтопления.

Проверки гидротехнических и водных объектов в Дагестане проводятся после подтоплений, возникших в результате обильных осадков.

