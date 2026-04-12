Арестован инженер по делу о прорыве плотины Геджухского водохранилища в Дагестане

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Советский районный суд Махачкалы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении инженера, отвечавшего за безопасную эксплуатацию Геджухского водохранилища, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Дагестана в воскресенье.

"Суд признал основания, содержащиеся в ходатайстве следствия, достаточными для избрания фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 10 июня 2026 года", - говорится в сообщении.

Согласно поступившему в суд материалу, арендатор и эксплуатирующая организация гидротехнического сооружения, несмотря на зафиксированный в декларации безопасности неудовлетворительный уровень состояния сооружений и многочисленные нарушения, длительное время не устраняла недостатки, предоставляя в контролирующий орган недостоверные сведения о работоспособности объекта, уточнили в суде.

В условиях неблагоприятных гидрометеорологических явлений и действовавшего режима ЧС на территории республики в период масштабных паводков необходимые меры безопасности организацией приняты не были, что, по версии следствия, 5 апреля привело к разрушению Геджухской плотины, масштабному затоплению территорий, гибели людей и причинению крупного материального ущерба.

Инженеру гидротехнического сооружения "Геджухское водохранилище" - ООО "ДЗИВ-2" инкриминируют ч. 3 ст. 216 и ст. 246 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлёкшие по неосторожности смерть двух и более лиц, нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ, повлекшее существенный вред природе или здоровью людей).