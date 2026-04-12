Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество, но в приоритете потребности российских граждан и экономики, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов.

"Космос - пространство партнерства, поэтому делаем ставку на международное сотрудничество. Продолжаем перекрестные полеты с США, утверждаем Совет по космосу БРИКС, с Белоруссией создаем высокодетальный спутник наблюдения за Землей, с Казахстаном - проект "Байтерек", - сказал он на торжественном концерте, приуроченном к 65-летию первого полета человека в космос.

По его словам, также развивается партнерство с Китаем, Индией, странами Ближнего Востока, Африки и Азии.

"Но конечно в приоритете потребности наших граждан и нашей экономики", - заявил Баканов.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщил, что "Роскосмосу" предстоит существенно улучшить позиции по ключевым аспектам ракетно-космической промышленности, модернизировать космодромы и вывести на новый виток развития пилотируемую программу.