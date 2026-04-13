Поиск

Двух пострадавших на Авачинском перевале туристов выписали из больницы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Двое туристов, пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке, выписаны из краевой больницы, сообщил в Telegram-канале минздрав региона.

"Первые двое туристов выписаны из краевой больницы с улучшением. Остальные пострадавшие в турпоходе все еще находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Информация о пропаже семи туристов в Налычевском природном парке на юге полуострова поступила спасателям в ночь на пятницу, 10 апреля. У людей при себе не было спутникового телефона и палатки. 8 апреля в районе нахождения туристов бушевал циклон со снегом и штормовым ветром.

В пятницу была развернута масштабная поисковая операция. В итоге спасатели нашли в районе Авачинского перевала всех семерых пропавших. Двое туристов погибли, пятерых обнаружили с сильным обморожением.

Камчатка Авачинский перевал Налычевский природный парк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 12 апреля

Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество

 Баканов заявил, что "Роскосмос" делает ставку на международное сотрудничество

Мюрегинское водохранилище в Дагестане обезопасили от прорыва дамбы

Арестован собственник склада пиротехники во Владикавказе, где произошел взрыв

В ЦПК сообщили о наземной отработке перспективного транспортного корабля для орбитальных станций

Порядка 13 тыс. богослужений и крестных ходов прошло в пасхальную ночь в России

В Кремле заявили, что инструкции кораблям по сопровождению танкеров не могут быть публичными

Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

 Песков заявил, что СВО после перемирия продолжится до достижения целей РФ

Песков заявил, что разногласия Москвы и Киева по вопросу территории заключаются в считанных километрах
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8983 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1615 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 125 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов