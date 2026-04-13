Двух пострадавших на Авачинском перевале туристов выписали из больницы

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Двое туристов, пострадавших на Авачинском перевале на Камчатке, выписаны из краевой больницы, сообщил в Telegram-канале минздрав региона.

"Первые двое туристов выписаны из краевой больницы с улучшением. Остальные пострадавшие в турпоходе все еще находятся под наблюдением медиков", - говорится в сообщении.

Информация о пропаже семи туристов в Налычевском природном парке на юге полуострова поступила спасателям в ночь на пятницу, 10 апреля. У людей при себе не было спутникового телефона и палатки. 8 апреля в районе нахождения туристов бушевал циклон со снегом и штормовым ветром.

В пятницу была развернута масштабная поисковая операция. В итоге спасатели нашли в районе Авачинского перевала всех семерых пропавших. Двое туристов погибли, пятерых обнаружили с сильным обморожением.