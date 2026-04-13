Путин поручил до 20 апреля доложить об итогах ликвидации последствий паводков в Дагестане

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил до 20 апреля правительству совместно с МЧС доложить о результатах ликвидации последствий паводков в Дагестане и о реализации мер поддержки пострадавшим.

Соответствующий текст поручений опубликован на сайте Кремля.

Поручения президентом даны по итогам совещания, состоявшегося 7 апреля.

"Правительству Российской Федерации совместно с МЧС России докладывать о результатах ликвидации последствий паводков, произошедших в Республике Дагестан в марте-апреле 2026 года и о реализации мер поддержки пострадавших граждан", - говорится в документе.

Доклад должен быть представлен до 20 апреля, а далее - один раз в месяц. Ответственными за данное поручение назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин и глава МЧС Александр Куренков.

Сильные дожди, прошедшие 28 марта и 4-5 апреля, привели к масштабному наводнению в Дагестане. Власти республики ввели режим ЧС в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в Дербентском, Карабудахкентском, Хасавюртовском, Гумбетовском, Бабаюртовском, Новолакском и Кайтагском районах. Позже в регионе был введен режим ЧС федерального уровня.

Подъем уровня воды привел к подтоплению участка федеральной трассы в Дербентском районе Дагестана. Из-за прорыва дамбы на Геджухском водохранилище были эвакуированы свыше 4 тыс. человек из четырех микрорайонов Дербентского района. По последним данным, жертвами наводнения стали 6 человек, более 6,2 тыс. пострадали.

Хроника 28 марта – 13 апреля 2026 года Наводнение в Дагестане
Дагестан Владимир Путин МЧС России
