Банки в 2025 г. увеличили число сообщений о дропах в Росфинмониторинг в 2,8 раза

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки в прошлом году в 2,8 раза увеличили количество сообщений о дропах в Росфинмониторинг, заявил статс-секретарь - заместитель директора федеральной службы Герман Негляд.

"Активно банки работают и выявляют подозрительные операции с использованием счетов дропов. По итогам года такое информирование увеличилось в 1,2 раза, а количество сообщений - в 2,8 раза", - сказал Негляд в ходе конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".

Средний срок жизни карты дропа в 2025 году сократился до одного дня

По его словам, в прошлом году на 5% выросло число кредитных организаций, которые направляют службе сообщения о подозрительных операциях по рискам, в том числе по рискам, связанным с бюджетом, оборотом наркотиков, коррупцией.

Доля кредитных организаций, которые Росфинмониторинг относит к повышенному уровню риска, в 2025 году сократилась на 2 процентных пункта.

Объем бюджетных средств, которые проходят через высокорисковые банки, сократился более чем на 50%.

Дроп - это клиент банка, который предоставляет мошенникам свою карту или банковский счет для "отмывания" похищенных денег либо обналичивает их самостоятельно. Как правило, они получают за это вознаграждение, однако в ряде случаев могут быть введены в заблуждение и не знать, что стали соучастниками мошеннической схемы.

