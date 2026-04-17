Спасатели возобновили поиски пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели возобновляют поиски семьи Усольцевых, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края осенью 2025 года, сообщила в пятницу утром пресс-служба Красноярского поисково-спасательного отряда (КГКУ "Спасатель").

"С 17 по 19 апреля краевые спасатели по заявке следственных органов примут участие в повторных мероприятиях по поиску пропавшей семьи на территории поселка Кутурчин Партизанского района. В поисках будут задействованы пять человек и четыре единицы техники Красноярского поисково-спасательного отряда", - говорится в сообщении отряда в мессенджере Max.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Супруги и их 5-летняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в Партизанском районе и перестали выходить на связь.

Помимо спасателей, пожарных, сотрудников правоохранительных органов в поисках участвовали волонтеры, в том числе из соседних регионов. Поиски осложнялись обильным снежным покровом, низкой температурой воздуха, значительными и разнообразными неровностями рельефа, которые затрудняли передвижение и ориентирование поисковиков.

По факту безвестного исчезновения туристов было возбуждено уголовное дело.

