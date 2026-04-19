Разлив нефтепродуктов в реке Туапсе локализован после пожара на морском терминале

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты завершили локализацию разлива нефтепродуктов в акватории реки Туапсе (Краснодарский край), возникшего в результате пожара на морском терминале после атаки 16 апреля, выхода в море нет, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.

"Нефтепродукты попали в реку из-за пожара на морском терминале, который произошел в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля и в настоящее время уже ликвидирован", - говорится в сообщении.

Для сбора загрязнений была оборудована нефтеловушка, а также установлено 750 метров боновых заграждений и пять специальных. Выхода нефтепродуктов в море не допущено.

Ранее сообщалось, что на терминале в морском порту Туапсе после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля загорелось технологическое оборудование. Пожар ликвидировали в воскресенье после полудня.

Новости по теме

В Минпросвещения РФ посчитали нецелесообразным введение пятой четверти в учебном году

Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

 Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России неприемлемо

Три человека пострадали после ракетного удара по Таганрогу

Число жертв ДТП с автобусом с иностранцами в Забайкалье увеличилось до 2 человек

В Дагестане окажут поддержку сельхозпроизводителям, пострадавшим от паводков

Что произошло за день: суббота, 18 апреля

Лавров обсудил с премьером Ливии ситуацию в республике и торговое сотрудничество

Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США

 Лавров заявил о большом количестве разногласий с администрацией США
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 135 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1761 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9046 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов