Разлив нефтепродуктов в реке Туапсе локализован после пожара на морском терминале

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Специалисты завершили локализацию разлива нефтепродуктов в акватории реки Туапсе (Краснодарский край), возникшего в результате пожара на морском терминале после атаки 16 апреля, выхода в море нет, сообщает оперативный штаб региона в воскресенье.

"Нефтепродукты попали в реку из-за пожара на морском терминале, который произошел в результате атаки БПЛА в ночь на 16 апреля и в настоящее время уже ликвидирован", - говорится в сообщении.

Для сбора загрязнений была оборудована нефтеловушка, а также установлено 750 метров боновых заграждений и пять специальных. Выхода нефтепродуктов в море не допущено.

Ранее сообщалось, что на терминале в морском порту Туапсе после атаки беспилотников в ночь на 16 апреля загорелось технологическое оборудование. Пожар ликвидировали в воскресенье после полудня.