Гендиректор "Эксмо" Капьев вернулся к работе в штатном режиме после допросов

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Гендиректор "Эксмо" Евгений Капьев и ряд других сотрудников издательства вернулись к работе в штатном режиме, сообщила в четверг пресс-служба издательства "Эксмо".

"По итогам проведенных следственных мероприятий генеральный директор издательства "Эксмо" Евгений Капьев и сотрудники компании были отпущены без повесток (на следующий допрос - ИФ). В настоящее время они вернулись к работе в штатном режиме", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там добавили, что внимательно следят за развитием ситуации "и готовы оказывать необходимое содействие в рамках действующего законодательства".

В пресс-службе добавили, что "в эти дни издательство "Эксмо" получило огромное количество обращений и писем поддержки в адрес Евгения Капьева и других сотрудников и выразили благодарность партнерам, авторам и читателям за доверие и готовность помочь.

25 апреля пресс-служба издательства заявила "Интерфаксу", что Капьев и ряд сотрудников издательства, о допросе которых сообщалось 21 апреля, настоящее время находятся в статусе свидетелей по возбуждённому в 2025 году уголовному делу об экстремизме.

21 апреля в правоохранительных органах "Интерфаксу" сказали, что Капьев и несколько сотрудников издательства "задержаны для проведения следственных действий" по делу об организации деятельности экстремистского сообщества.

Позже в издательстве заявили, что Капьев и ещё ряд сотрудников были доставлены в Следственный комитет для допроса по возбуждённому в мае прошлого года делу об экстремизме (распространение книг издательства Popcorn books).

О расследовании уголовного дела об организации деятельности экстремистской организации (чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК РФ) стало известно в мае 2025 года. Всего в рамках дела проходят восемь человек, часть из которых находятся в розыске.

В 2025 году в СКР сообщили о задержании нескольких сотрудников ООО "Индивидуум принт", которые, по мнению следствия, из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ, признанного экстремистской организацией и запрещенного на территории РФ.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение издательства Individuum. В 2023 году 51% акций последнего было продано издательству "Эксмо". В прошлом году Popcorn Books было закрыто.

Основанное в 1991 году издательство "Эксмо" входит в издательскую группу "Эксмо-АСТ", является крупнейшим российским издательством.

В ноябре 2023 года Верховный суд РФ удовлетворил иск Минюста о признании экстремистским "Международного движения ЛГБТ" и запрете его деятельности в РФ.