Пассажиры поезда из Санкт-Петербурга доставлены в Севастополь на автобусах

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Пассажиры поезда Санкт-Петербург - Севастополь, которые на пригородной станции были пересажены на автобусы из-за повреждения контактной сети после атаки БПЛА, доставлены в город, сообщили в воскресенье днем в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

"Пассажиры поезда №7 Санкт-Петербург - Севастополь, отправленные от станции Инкерман на автобусе, прибыли в Севастополь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, из-за повреждения контактной сети на участке под Севастополем, вызванного падением БПЛА, внесены изменения в движение пассажирских поездов, организован подвоз пассажиров автобусами.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил об уничтожении 71 украинского БПЛА в ночь на воскресенье, в результате атаки повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. Погиб один человек.