Из-за повреждения контактной сети изменился график движения поездов на Севастополь

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Из-за повреждения контактной сети на участке под Севастополем, вызванного падением БПЛА, внесены изменения в движение пассажирских поездов, организован подвоз пассажиров автобусами, сообщили в воскресенье утром в "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

В частности, для пассажиров поезда №7 сообщением Санкт-Петербург - Севастополь на участке от станции Инкерман до конечного вокзала будут организованы автобусные перевозки. Время прибытия на конечную станцию будет зависеть от дорожной обстановки.

Поезд №92 Москва - Севастополь прибудет на вокзал с задержкой в пределах 40-60 минут. Пересадка на автобусы для данного рейса не предусмотрена.

О времени отправления поездов №8 Севастополь - Санкт-Петербург и №92 Севастополь - Москва будет сообщено дополнительно.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил об уничтожении 71 украинского БПЛА в ночь на воскресенье, в результате атаки повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. Погиб один человек.

Севастополь Гранд Сервис Экспресс
В Севастополе за ночь сбили 71 БПЛА, повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов

Пять человек пострадали при атаке БПЛА на азотный комплекс в Вологодской области

Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

 Корабль "Прогресс МС-34" вышел на орбиту и взял курс на МКС

Что произошло за день: суббота, 25 апреля

В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

 В "Эксмо" заявили, что гендиректор Капьев является свидетелем по делу об экстремизме

Три человека погибли, пятеро ранены в результате атак ВСУ в ЛНР

Володин поблагодарил руководство КНДР и корейский народ за помощь в освобождении Курской области

В Бурятии ограничили доступ в район горы Мунку-Сардык, где туристы попали под лавину

Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

 Почти 1 тыс. кубометров нефтепродуктов убрали из реки и с побережья Туапсе

Лавины сошли на автодорогу в Кабардино-Балкарии и перекрыли подъезд к турбазе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9136 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1917 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов