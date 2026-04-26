Из-за повреждения контактной сети изменился график движения поездов на Севастополь

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Из-за повреждения контактной сети на участке под Севастополем, вызванного падением БПЛА, внесены изменения в движение пассажирских поездов, организован подвоз пассажиров автобусами, сообщили в воскресенье утром в "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь).

В частности, для пассажиров поезда №7 сообщением Санкт-Петербург - Севастополь на участке от станции Инкерман до конечного вокзала будут организованы автобусные перевозки. Время прибытия на конечную станцию будет зависеть от дорожной обстановки.

Поезд №92 Москва - Севастополь прибудет на вокзал с задержкой в пределах 40-60 минут. Пересадка на автобусы для данного рейса не предусмотрена.

О времени отправления поездов №8 Севастополь - Санкт-Петербург и №92 Севастополь - Москва будет сообщено дополнительно.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил об уничтожении 71 украинского БПЛА в ночь на воскресенье, в результате атаки повреждены 34 многоквартирных и 17 частных домов. Погиб один человек.