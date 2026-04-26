Аракчи вернулся в Исламабад после поездки в Оман

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Глава иранского МИД Аббас Аракчи в воскресенье возвратился в Исламабад после краткого визита в Оман, сообщило агентство ISNA.

По данным агентства, Аракчи продолжит консультации с пакистанскими властями, играющими роль посредника в контактах Тегерана и Вашингтона, на тему прекращения конфликта Ирана и США.

Ранее агентство IRNA передало, что Аракчи после переговоров в Омане планирует вернуться в Пакистан, а оттуда отправится в Россию. Изначально предполагалось, что Аракчи из Омана направится сразу в РФ.

Между тем, агентство Tasnim отмечает, что возвращение Аракчи в Исламабад не имеет отношение к тематике иранской ядерной программы. По его информации, помимо обсуждения отношений Ирана и Пакистана, Аракчи передает Исламабаду список требований Тегерана для завершения конфликта. Среди них - введение нового режима судоходства в Ормузском проливе, получение Ираном компенсаций, меры по недопущению новых ударов по стране, отмена морской блокады США иранских портов.

Хроника 28 февраля – 26 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
