Поиск

Росавиация допустила отмены авиарейсов в Москве из-за непогоды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Непростые метеоусловия в течение ближайших пары дней в Москве и области могут влиять на работу авиатранспорта, возможны корректировки в расписании полетов, не исключены отмены рейсов, сообщила Росавиация.

"Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями", - пояснили в ведомстве.

Пассажирам рекомендовано следить за расписанием, по возможности рассмотреть альтернативные виды транспорта, оценивать необходимость сдавать личные вещи в багаж (снегопад может вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа).

Росавиация Москва
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин сообщил, что на прошлой неделе получил послание от верховного лидера Ирана

Путин проводит встречу с главой МИД Ирана Аракчи

Путин разрешил фирме "Аурум" купить золоторудную компанию "Павлик"

В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

 В России из-за непогоды один человек погиб и 31 пострадал

Суд приговорил бывшего инженера TSMC к 10 годам тюрьмы за передачу коммерческой тайны

В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

 В Туапсе из водоемов убрали 4165 кубометров нефтепродуктов

В Самаре ребенок погиб из-за падения дерева

"Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

 "Автостат" допустил снижение продаж на авторынке из-за апрельской непогоды

МВД предупредило о мошеннических ботах со ссылками на фейковые сайты и каналы СКР

Более 200 объектов повреждено в Севастополе в результате атаки БПЛА
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1933 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9146 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 161 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 77 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов