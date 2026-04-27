Росавиация допустила отмены авиарейсов в Москве из-за непогоды

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Непростые метеоусловия в течение ближайших пары дней в Москве и области могут влиять на работу авиатранспорта, возможны корректировки в расписании полетов, не исключены отмены рейсов, сообщила Росавиация.

"Это связано с необходимостью чисток спецтехникой взлетно-посадочных полос, перронов, рулежных дорожек, обработкой воздушных судов противообледенительными жидкостями", - пояснили в ведомстве.

Пассажирам рекомендовано следить за расписанием, по возможности рассмотреть альтернативные виды транспорта, оценивать необходимость сдавать личные вещи в багаж (снегопад может вызвать задержки при разгрузке и выдаче багажа).