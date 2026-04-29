Глава Роспотребнадзора не видит сейчас рисков для здоровья жителей Туапсе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Рисков для здоровья населения в Туапсе на сегодняшний день нет, специалисты Роспотребнадзора принимают все необходимые меры для того, чтобы их не возникло, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Нет, сегодня нет", - сказала Попова журналисту Александру Юнашеву, отвечая на вопрос о том, есть ли риск для населения Туапсе в связи с развивающейся там ситуацией. Фрагмент записи диалога журналист выложил в своем телеграм-канале.

Глава Роспотребнадзора отметила, что "мои коллеги там работают, делают все для того, чтобы никаких рисков для местных жителей не случилось".

"Все выявляемые несоответствия и требования коллеги анализируют и своевременно предупреждают население, как себя вести в той или иной ситуации. На сегодняшний день все, что нужно было, сделано и делается. И субъектовой властью, и моими коллегами на местах. Мы держим ситуацию на контроле очень плотно и усиливаем там свои лабораторные мощности, будем контролировать ситуацию", - добавила Попова.

В Туапсе в ночь на 28 апреля из-за падения обломков БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек.

Утром 29 апреля пожар удалось локализовать.

Оперштаб Краснодарского края 29 апреля сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара. "Роспотребнадзор продолжает регулярные замеры воздуха в Туапсе. По результатам лабораторных исследований, проведенных 28 апреля, зафиксировано незначительное превышение гигиенических нормативов максимально разовой концентрации бензола в воздухе", - говорится в сообщении.

Анна Попова Роспотребнадзор Туапсе Краснодарский край
В Туапсе в районе горящего НПЗ превышено содержание бензола в воздухе

