Поиск

Жильцы 132 домов в Туапсе остаются без электричества после пожара на НПЗ

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Энергетики приступили к восстановительным работам после ликвидации пожара на территории НПЗ в Туапсе, вызванного атакой беспилотников, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

"По состоянию на 30 апреля без электричества остаются жители 132 домов. После ликвидации огня на предприятии специалисты уже смогли зайти на объекты энергоснабжения. Сейчас идет оценка ущерба, какое оборудование предстоит восстановить", - говорится в сообщении.

Центральное газоснабжение пострадавших микрорайонов и водоснабжение города восстановлено накануне, но подача воды в четверг будет также организована по графику.

В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, было эвакуировано 60 человек, в том числе 9 детей. Их разместили в гостиницах Туапсе.

Утром в среду пожар был локализован, а уже вечером ликвидировано открытое горение. Также оперштаб Краснодарского края в среду сообщил о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара. В четверг утром пожар был полностью потушен, о чем сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ночью 20 апреля Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки БПЛА повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

Туапсе Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

