Более 600 человек привлечены к ликвидации последствий пожара в Туапсе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Для помощи в ликвидации последствий пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе из ближайших муниципалитетов приехали три сотни человек, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в Max.

"Как решили накануне, дополнительно 300 человек из ближайших муниципалитетов края приехали, чтобы помогать приводить в порядок береговую линию и городскую инфраструктуру. Всего на уборке берега и очистке города теперь работают больше 600 сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, администраций городов и районов и предприятий", - написал Кондратьев.

Он подчеркнул, что на территории, где локализовано основное загрязнение, используют тяжелую технику. Сотрудники обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и оборудованием.

Глава региона также сообщил, что порядка 70 эвакуированных человек, проживавших вблизи нефтебазы, находятся в гостинице.

По данным оперативного штаба Кубани, на береговой линии рядом с устьем реки установили еще один рубеж боновых заграждений вдоль берега.

Ликвидацию разлива нефтепродуктов продолжают в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

В ночь на 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Сообщалось, что из домов, расположенных рядом с НПЗ эвакуированы 60 человек, включая 9 детей. Их разместили в гостиницах Туапсе.

Утром в среду пожар удалось локализовать. В ликвидации возгорания задействованы более 300 человек.