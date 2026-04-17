Выбросы нефтепродуктов зафиксированы на пляжах Анапы, они локализованы

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Более 200 тонн загрязненного грунта собрано на пляжах Анапы после новых выбросов нефтепродуктов, сообщает пресс-служба правительства РФ по итогам заседания правкомиссии по ликвидации последствий ЧС под руководством вице-премьера Виталия Савельева.

"В период с 11 по 16 апреля на некоторых участках пляжей Анапы фиксировались случаи выброса нефтепродуктов. Места выбросов локализованы. Проводится очистка и вывоз загрязненного грунта. Собрано 247 тонн загрязненного грунта, вывезено - 229 тонн", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы , 10 апреля было обнаружено пятно нефтепродуктов на поверхности воды в районе Анапы. В настоящее время в ликвидации последствий ЧС задействованы свыше 1,1 тыс. человек и 205 единиц техники, дополнительно сформирована водолазная группа численностью 40 человек.

"Усилен контроль за обстановкой с использованием космических данных. Обследовано 220 кв. км акватории в районе обнаружения нефтепродуктов. С поверхности воды собрано около 28 тонн нефтесодержащей смеси", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что Морспасслужба дополнительно обследовала районы крушения танкеров. В местах установки коффердамов и на поверхности моря следов замазучивания не обнаружено.

"Предположительно, источником пятна нефтепродуктов стало гражданское судно, атакованное БПЛА за пределами территориальных вод РФ. Окончательно это будет установлено по результатам экспертизы собранных нефтепродуктов", - говорится в сообщении.

Работы по ликвидации последствий разлива в конце 2024 года нефтепродуктов при крушении танкеров в Керченском проливе продолжаются: очищено более 3 тыс. км береговой линии, в том числе повторно, собрано почти 186 тыс. тонн загрязненного песка и грунта, обезврежено или переведено в категорию вторичных продуктов около 99% вывезенного для утилизации песка и грунта.

Кроме того, продолжается подготовка к проведению работ по восстановлению песчаных пляжей Анапы.

По данным администрации Краснодарского края, в ближайшее время начнется завоз и накопление резерва чистого песка для проведения отсыпки. Восстановительные работы будут проводиться по мере завершения очистки территории пляжей от новых выбросов нефтепродуктов.

Ранее оперативный штаб региона сообщал, что в акватории Черного моря в 11 км от побережья Анапы было обнаружено пятно нефтепродуктов, специалисты установили боновые заграждения. Под воздействием ветра пятно двигалось со стороны открытого моря в направлении береговой полосы Анапа-Витязево.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами. Введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Минэкономразвития РФ надеется на открытие пляжей Анапы до 1 июня.