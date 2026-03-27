Роспотребнадзор примет меры в случае ухудшения состояния морской воды в Анапе

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор заявил, что продолжит мониторинг состояния морской воды и пляжей Анапы, в случае ухудшения состояния воды и обнаружения загрязняющих веществ в прибрежной зоне ведомство примет соответствующие меры.

"На протяжении всего туристического сезона будет проводиться плотный мониторинг состояния морской воды и песчаных пляжей. При необходимости осуществляться дополнительная посыпка чистым песком. Однако в случае ухудшения состояния морской воды и обнаружения загрязняющих веществ в прибрежной зоне Роспотребнадзор будет вынужден принимать соответствующие меры", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор продолжает следить за обстановкой в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. На сегодня проведено более 245 тысяч исследований.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в морской воде у побережья Анапы отклонений от санитарных норм не зафиксировано. При строгом соблюдении всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка Роспотребнадзор готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях.