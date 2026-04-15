Минэкономразвития ожидает открытия пляжей Анапы до 1 июня

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Летом прошлого года в России работало более 3 тыс. пляжей, в этом году ожидается не меньше, основные усилия направлены на работу по открытию пляжей Анапы до 1 июня. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Отдельно несколько слов о пляжном сезоне в Анапе. На это лето уже позитивная динамика бронирования, плюс 26%. Ждем окончательных решений Роспотребнадзора, исходя из которых сможем дальше делать прогнозы на весь турсезон. В рамках работы правкомиссии все усилия направлены как раз на то, чтобы пляжи были открыты до 1 июня", - сказал он в Железноводске на заседании правительственной комиссии по развитию туризма.

Как отметил Решетников, по пляжам Анапы найдено решение, по которому на них досыпают песок, после чего они проходят проверку Роспотребнадзора, и по итогам принимается решение об их допуске.

В конце марта Роспотребнадзор заявил, что готов разрешить использование пляжных территорий и прибрежных вод Анапы в рекреационных целях при условии строгого соблюдения всех правил проведения работ по восстановлению уровней песка.