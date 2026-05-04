Властям удалось нормализовать ситуацию с кишечной инфекцией в Муроме

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Владимирской области заявили о нормализации ситуации со вспышкой острой кишечной инфекции в округе Муром, о которой стало известно 9 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным муниципалитета, уже десятые сутки не фиксируется вновь заболевших, все пациенты, находившиеся в стационарах с этим диагнозом, выписаны.

Отмечается, что в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора округ выходит на постепенное понижение уровня хлорирования воды.

"Жители улицы Мечникова на прошлой неделе жаловались на плохую воду из крана. Это последствия её усиленного хлорирования для борьбы с инфекцией, а также гидравлического удара при пуске системы горячего водоснабжения после ремонтных работ в данном микрорайоне. Водоканал переходит к постепенному снижению уровня хлора. Специалисты прогнозируют, что в течение мая водоснабжение, качество воды в округе Муром будет улучшаться", - добавили в пресс-службе.

Вакцинация населения от гепатита А продолжается.

О вспышке острой кишечной инфекции среди жителей Мурома стало известно 9 апреля. На 10 апреля было зарегистрировано 375 заболевших, позже их количество увеличилось до 679. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Роспотребнадзор Муром Владимирская область
