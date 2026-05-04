Властям удалось нормализовать ситуацию с кишечной инфекцией в Муроме

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Власти Владимирской области заявили о нормализации ситуации со вспышкой острой кишечной инфекции в округе Муром, о которой стало известно 9 апреля, сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным муниципалитета, уже десятые сутки не фиксируется вновь заболевших, все пациенты, находившиеся в стационарах с этим диагнозом, выписаны.

Отмечается, что в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора округ выходит на постепенное понижение уровня хлорирования воды.

"Жители улицы Мечникова на прошлой неделе жаловались на плохую воду из крана. Это последствия её усиленного хлорирования для борьбы с инфекцией, а также гидравлического удара при пуске системы горячего водоснабжения после ремонтных работ в данном микрорайоне. Водоканал переходит к постепенному снижению уровня хлора. Специалисты прогнозируют, что в течение мая водоснабжение, качество воды в округе Муром будет улучшаться", - добавили в пресс-службе.

Вакцинация населения от гепатита А продолжается.

О вспышке острой кишечной инфекции среди жителей Мурома стало известно 9 апреля. На 10 апреля было зарегистрировано 375 заболевших, позже их количество увеличилось до 679. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).