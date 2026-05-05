Волгоградцам запретили приходить на празднование 9 мая с животными и колясками

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мэрия Волгограда сообщила, что ввела дополнительные меры безопасности на время празднования Дня Победы, и просит отнестись к этому с пониманием.

"Уважаемые волгоградцы и гости города. В рамках дополнительных мер безопасности 7, 8 и 9 мая вводится запрет на посещение массовых мероприятий с домашними животными, а также крупногабаритной ручной кладью (сумками, рюкзаками) и детскими колясками", - говорится в сообщении.

В дни празднования Дня Победы в Волгограде пройдут десятки мероприятий, в том числе аудиовизуальная инсталляция "Свет Великой Победы", всероссийская акция "Вахта Памяти - 2026", военно-патриотическая игра "Зарница 2.0", военный парад на площади Павших Борцов, а также гала-концерт на Центральной набережной и артиллерийский салют.

