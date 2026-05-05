Акция "Бессмертный флот" впервые пройдет в Петербурге

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Петербурге в акватории Малой Невки впервые пройдет акция "Бессмертный флот" в память о погибших на Балтике моряках, сообщил руководитель регионального штаба "Бессмертного полка России" Кирилл Смирнов журналистам во вторник.

"Старт этому проекту будет дан с территории Центрального яхт-клуба, который находится на Петровской косе, и, соответственно, основные мероприятия будут проходить в акватории Малой Невки у ризалита Центрального яхт-клуба, между Петровским фарватером и Малой Невкой", - сказал Смирнов.

По его словам, участниками проекта в День Победы станут парусные и моторные суда, на которые нанесут названия и изображения погибших кораблей. Флотилия будет оформлена в едином стиле.

