Уборку нефтепродуктов в Туапсе завершили на четырех из шести локальных участков

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Мониторинговые группы зафиксировали 6 мест в Туапсе, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов из-за атаки БПЛА, сообщает оперативный штаб Краснодарского края во вторник.

"В Туапсинском муниципальном округе завершили уборку на 4 из 6 локальных участках, где зафиксировали выбросы нефтепродуктов на берег. Работы выполнены в поселках Новомихайловский, Южный и Весна. Там сотрудники "Кубань-СПАС" закончили уборку и уже вывезли загрязненный грунт. В селе Небуг сбор также завершили, при этом собранный в мешки загрязненный грунт еще вывозят", - говорится в сообщении.

Работы продолжаются за пределами Туапсе в поселке Тюменском, а также в селе Ольгинка.

Всего мониторинговые группы зафиксировали 6 мест, где произошли локальные выбросы нефтепродуктов. Это отдельные участки протяженностью от 100 до 300 метров. На четырех участках выбросы ликвидировали.

Ликвидацией последствий разлива нефтепродуктов в Туапсе занимаются более 700 человек, в их распоряжении имеются 66 единиц техники. Процесс осуществляется в рамках режима ЧС, который ввели в Туапсе 16 апреля после первого возгорания на морском терминале, в результате которого нефтепродукты попали в реку. Пожар был спровоцирован атакой БПЛА.

Ночью 20 апреля Туапсе вновь подвергся массированной атаке беспилотников. В морском порту произошло возгорание. Обломки беспилотника повредили остекление в нескольких городских зданиях, была повреждена газовая труба. Превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ было зафиксировано в нескольких районах Туапсе из-за пожара.

В ночь на 28 апреля в городе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. Утром 30 апреля огонь был полностью потушен. Оперштаб Краснодарского края сообщал о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара.

В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА снова возник пожар на территории морского терминала в Туапсе. Днем 2 мая он был потушен, пострадавших нет.

