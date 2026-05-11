В Грузии будет избран новый патриарх

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Члены Священного Синода Грузинской православной церкви в понедельник в кафедральном соборе Самеба в Тбилиси должны избрать нового патриарха Грузии.

"Кандидатами на патриарший престол названы митрополиты Шио, Иоб и Григол. Процедура избрания патриарха пройдет в присутствии почти 1 тыс. 200 представителей епархий. Для избрания кандидатам необходимо будет набрать минимум 20 из 39 голосов членов Синода", - сказал журналистам представитель Патриархии дьякон Андриа Джагмаидзе.

Католикос-патриарх Грузии Илиа II скончался 17 марта в возрасте 93 лет. Он был 141-м патриархом Грузии.