Журналистка Котрикадзе заочно приговорена к 8 годам колонии за фейки о ВС РФ

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы заочно приговорил журналистку телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Екатерину Котрикадзе (признана в РФ иноагентом) к 8 годам колонии общего режима за распространение фейков о российской армии, сообщили понедельник в столичной прокуратуре.

Также суд лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на 4 года.

Она признана виновной по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти).

По данным ведомства, Котрикадзе, находясь за пределами РФ, в апреле и августе 2022 года, "руководствуясь мотивом политической ненависти, разместила для просмотра неограниченного числа пользователей в своем персональном канале одного из мессенджеров пять публикаций, содержащих заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции".

В июле минувшего года Котрикадзе, главред "Дождя" Тихон Дзядко (признан в РФ иноагентом), и Валерия Ратникова (признана в РФ иноагентом), стали фигурантами дела о фейках о ВС РФ.

1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в России.

В 2023 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух иностранных филиалов телеканала "Дождь".

