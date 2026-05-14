Песков сообщил о регулярных контактах президента с брянским и белгородским губернаторами

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин регулярно общался с бывшими губернаторами Белгородской и Брянской областей Вячеславом Гладковым и Александром Богомазом, в том числе перед их отставкой, сообщили в Кремле.

"Главы таких важных регионов, особенно в наше время, естественно, они были в постоянном контакте с главой государства. Конечно же, такое общение было", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, общался ли Путин с Гладковым и Богомазом перед тем, как отправить их в отставку.

Президент 13 мая принял отставку Гладкова и Богомаза по собственному желанию. После этого Песков заявил "Интерфаксу", что им "будет предложено обязательно" новое место работы. 14 мая Центризбирком передал Александру Богомазу вакантный мандат депутата Госдумы.