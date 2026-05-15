В Рязани ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - В Рязани с 15 мая и до особого распоряжения ввели региональный режим ЧС после ночной атаки БПЛА и гибели людей, решила региональная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Об этом сообщило областное правительство.

"Решение принято в связи с гибелью людей и причинением вреда здоровью, частичным повреждением жилых и иных помещений в результате воздействия средств воздушного нападения 15 мая 2026 года", - сказано в сообщении.

Режим ЧС ввели для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Рязанской области. Установлен региональный уровень реагирования. Руководить работами по ликвидации последствий ЧС будет первый зампред областного правительства Денис Боков.

В ночь на 15 мая Рязанскую область атаковали 99 БПЛА. В Рязани повреждены два многоэтажных жилых дома. Погибли 4 человека, пострадали 28. Обломки БПЛА упали на территорию одного из промышленных предприятий, где возник пожар.

