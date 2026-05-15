Рязанский оперштаб заявил, что пожар на предприятии не привел к загрязнению воздуха

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Пожар на пострадавшем от налета БПЛА рязанском предприятии не привел к выбросам в атмосферу загрязняющих веществ, сообщил региональный оперштаб.

"Сотрудниками аккредитованного лабораторного центра ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области" в девяти точках Рязани отобраны пробы воздуха и проведены лабораторные исследования на содержание загрязняющих веществ. Результаты исследований не превышают установленных гигиенических нормативов", - сказано в сообщении.

Контроль за состоянием воздуха продолжается.

Губернатор Павел Малков сообщил, что город атаковали БПЛА, повреждены два многоэтажных жилых дома, на одном промпредприятии начался пожар. Погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Пожар на предприятии уже локализовали, пожарные ликвидируют отдельные очаги возгорания.