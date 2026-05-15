В Кремле назвали сложной ситуацию с энергообеспечением Кубы

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Ситуация с энергообеспечением Кубы остается сложной, Москва поддерживает контакты с руководством этой страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы поддерживаем контакты с кубинским руководством, нашими друзьями. Ситуация, действительно, сложная. Это единственное, что я могу сказать", - сказал он журналистам.

Так представитель Кремля ответил на вопрос, обращалась ли Гавана за новой помощью к Москве и готова ли Москва отправить на остров новую партию топлива.