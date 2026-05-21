Правительство сможет освобождать порты северного завоза от заключения инвестсоглашений

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесли законопроект № 1239235-8, который разрешит правительству освобождать инвесторов от заключения инвестиционного соглашения при создании или реконструкции объектов портовой инфраструктуры северного завоза в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Его внесли сенатор Григорий Карасин и депутат Госдумы Георгий Карлов.

В действующей редакции закона о морских портах по общему правилу объекты инфраструктуры морского порта создаются на основании соглашения между инвестором и федеральным органом исполнительной власти в сфере морского транспорта (или подведомственной ему организацией). При этом в законе прописан закрытый перечень случаев, когда такое соглашение не требуется, в частности - если проект не предполагает расходования бюджетных средств; если объекты расположены на побережье акватории Севеморпути.

Объекты инфраструктуры портов, включенных в опорную сеть северного завоза, ни под одно из этих исключений не подпадают, то есть заключение соглашения для них сейчас обязательно.

Внесенный законопроект предлагает расширить перечень исключений из общего правила и разрешить не заключать соглашение в случае принятия соответствующего решения правительством. Как говорится в пояснительной записке, это необходимо для того, чтобы правительство могло в каждом конкретном случае освобождать проект от обязанности заключать соглашение, исходя из приоритетов госполитики в области северного завоза, необходимости обеспечения бесперебойного функционирования транспортно-логистической инфраструктуры, а также степени износа существующих объектов.

Как отмечается в пояснительной записке, действующее регулирование создает препятствия для своевременной реализации проектов, имеющих критическое значение для северного завоза, что влечет риски нарушения сроков доставки жизненно важных товаров и при отсутствии альтернативных путей сообщения может привести к социальной напряженности и возникновению чрезвычайных ситуаций.

Перечень объектов транспортно-логистической инфраструктуры, составляющих опорную сеть северного завоза, утвержден распоряжением правительства от 9 февраля 2024 года № 286-р. В него входят морские порты Архангельск, Мезень (Архангельская область), Петропавловск-Камчатский (Камчатский край), Диксон, Дудинка и Хатанга (Красноярский край), Магадан (Магаданская область), Кандалакша и Мурманск (Мурманская область), Нарьян-Мар (Ненецкий АО), Владивосток и Находка (Приморский край), Тикси (Якутия), Корсаков и Холмск (Сахалинская область), Ванино, Николаевск-на-Амуре, Охотск и Советская Гавань (Хабаровский край), Анадырь и Певек (Чукотский АО).