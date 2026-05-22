Путин назвал развитие беспилотных систем важнейшим направлением

По его оценке, их эффективность повышается, но еще по-прежнему есть, над чем работать

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что эффективность создаваемых в России беспилотных систем повышается, а их развитие является важнейшим направлением работы.

"То, что вы работаете сейчас на таком ответственном направлении, вы упомянули БПЛА уже известные в войсках - и "Лис", и "Елка", и другие - это правильно, вовремя. Но мы понимаем с вами, что есть еще над чем работать", - сказал Путин на встрече с выпускниками первого потока программы "Время героев", обращаясь к одному из них.

"Они (БПЛА - ИФ) должны работать в ночное время, должны быть оснащены РЛСками (радиолокационными станциями - ИФ) и прочее, и прочее. Хотя их эффективность повышается, это правда. И появляются новые системы, которые выполняют свои задачи все лучше и лучше. И это важнейшее направление работы", - отметил президент.

Владимир Путин
