Куренков сообщил о ежедневной проверке акватории Черного моря на наличие нефтепродуктов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - МЧС ежедневно проводит мониторинг акватории Черного моря на наличие нефтепродуктов после утечки мазута в Туапсе, все меры направлены на скорейшее открытие туристического сезона, сообщил в Махачкале глава министерства Александр Куренков.

В Махачкале министр принял участие в заседании правкомиссии по предупреждению и ликвидации последствий ЧС в России, на заседании в том числе обсуждали ситуацию на Кубани.

"С 16 апреля отобрано более 150 проб морской воды. Превышений ПДК нефтепродуктов не выявлено. Мы понимаем, что температура окружающей среды будет повышаться, поэтому мониторинг проводим ежедневно. Все принимаемые меры направлены на скорейшее открытие туристического сезона", - сказал Куренков на заседании.

Беспилотники четырежды атаковали нефтеперерабатывающий завод и морской терминал в Туапсе, в результате чего произошел разлив нефтепродуктов в реку Туапсе с последующим частичным загрязнением прибрежной зоны Черного моря.