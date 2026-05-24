Один пострадавший при ударе по общежитию в ЛНР находится в крайне тяжелом состоянии

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Один из пострадавших в результате удара ВСУ по общежитию педагогического колледжа в Старобельске (ЛНР) остается в крайне тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"В больницах Луганской Народной Республики на лечении остаются восемь пострадавших. Состояние одного из них остается крайне тяжелым, трое - в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней тяжести", - сказал он журналистам в воскресенье.

По его словам, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме, их дистанционно консультируют специалисты федеральных медицинских центров. Амбулаторную медицинскую помощь получили 33 человека.

МИД РФ сообщил, что иностранные журналисты увидели последствия атаки в Старобельске

С пострадавшими и их родственниками работают психологи, добавил помощник министра.

В ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В субботу МЧС РФ сообщило о завершении спасательных работ, извлечены тела 21 погибшего.

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 24 и 25 мая днями траура в память о погибших в Старобельске.

