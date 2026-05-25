УЗГА провел контрольный полет самолета "Байкал" с измерительным оборудованием

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - АО "Уральский завод гражданской авиации" провело контрольный полет самолета ЛМС-901 "Байкал" с измерительным оборудованием, сообщила пресс-служба предприятия.

Контрольные полеты на предварительных испытаниях позволят оценить функционирование систем и перейти к сертификационным летным испытаниям.

"Полет выполнялся по программе контрольного полета после окончания наземных частотных испытаний для оценки работоспособности систем и агрегатов воздушного судна. Он проходил на высоте 300 м, время полета - 15 минут. Замечаний нет, все прошло согласно полетному заданию", - сообщил через пресс-службу летчик-испытатель Алексей Язынин.

Специалисты проверяют ряд систем воздушного судна, в том числе силовую установку и бортовое оборудование.

"Инженеры выполнили испытания кабельной сети, оценив соответствие монтажа заданным требованиям, провели сертификационные наземные частотные испытания и установили оборудование бортовых измерительных средств - вспомогательные датчики для регистрации параметров полета и работы систем. Кроме того, были выполнены наземные проверки вибрационных нагрузок на трубопроводы двигателя", - прокомментировал главный конструктор по программе ЛМС-901 "Байкал" Александр Силин.

Первые летные испытания ЛМС-901 "Байкал" совершил в конце декабря 2025 года. Во время полета машина достигала скорости 210 км/ч и высоты 400 м. Согласно докладу летчиков, полет прошел штатно. Перед выходом на пассажирские авиалинии "Байкалы" должны налетать 100 тыс. безаварийных часов при выполнении авиационных работ.

ЛМС-901 "Байкал" - легкий многоцелевой самолет для использования на местных воздушных линиях и широкого спектра авиационных работ. Воздушное судно способно перевозить до 9 пассажиров либо до 1500 кг груза. Максимальная дальность полета составляет 1500 км, а максимальная крейсерская скорость - 250 км/ч.