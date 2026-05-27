Госдума приняла законы об усилении контроля за медосвидетельствованием мигрантов

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла во втором и в третьем, окончательном, чтении законы, направленные на противодействие нелегальной миграции и обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия граждан России.

Один из принятых законов сокращает срок прохождения медицинского освидетельствования с 90 до 30 дней со дня въезда.

Уполномоченные организации будут обязаны незамедлительно направлять информацию о выявлении опасного инфекционного заболевания или факта употребления наркотиков в МВД и Роспотребнадзор для оперативного принятия решения о выдворении мигранта.

За уклонение от прохождения медицинского освидетельствования будет грозить штраф до 50 тысяч рублей с возможностью выдворения. При этом за неуплату этого штрафа в срок предусматривается административный штраф в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

За нарушение порядка проведения медосвидетельствования мигрантов закон предусматривает наложение штрафа на граждан в размере от 25 тыс. до 100 тыс. руб., на должностных лиц - от 100 тыс. до 200 тыс. руб., на юридических лиц - от 300 тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток.

Другим законом из принятого пакета вводится уголовная ответственность за подделку и оборот поддельных официальных документов об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Так за подделку в целях использования или сбыта либо сбыт поддельного официального документа об отсутствии заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование такого заведомо поддельного документа предусматривается наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб., либо лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере от 500 тыс. руб. до 1 млн руб.

За те же действия в отношении справки об отсутствии инфекционного заболевания - до пяти лет лишения свободы со штрафом до 1,5 млн руб. или в размере зарплаты осужденного за три года. Зе совершение преступления с использованием интернета, служебного положения, группой лиц по сговору или для совершения другого преступления предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, штраф от 1 млн до 2 млн руб. или в размере заработка за четыре года; за совершение преступления организованной группой, а также в случае, если действия виновных повлекли массовое заражение людей или по неосторожности иные тяжкие последствия - до восьми лет лишения свободы и штрафа до 3 млн руб.

Кроме того, запрещается выдача бумажных медзаключений; они будут создаваться в виде электронных документов и направляться напрямую в МВД, что будет способствовать противодействию выдаче фальсифицированных (поддельных) медсправок.

С целью перекрытия рынка серых услуг и исключения посредников законами устанавливается прямой запрет для уполномоченных медицинских организаций передавать третьим лицам право по проведению медосвидетельствований и выдаче медзаключений мигрантам.

Один из принятых законов предусматривает прямую ответственность губернаторов за утверждение перечня уполномоченных медицинских организаций, которые могут проводить медосвидетельствование иностранных граждан.

Инициативы разработаны по поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина руководителем парламентской комиссии по вопросам миграционной политики, вице-спикером Думы Ириной Яровой.

Она ранее отметила, что межфракционной парламентской комиссией проведена системная работа и разработаны 24 законопроекта, направленные на противодействие нелегальной миграции. По ее словам, из них уже 21 вступил в законную силу и доказал свою эффективность.