Руководители "Росатома" и МАГАТЭ могут встретиться на следующей неделе

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Глава Росатома Алексей Лихачев на следующей неделе планирует встретиться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

"Вроде на следующей неделе мы с ним должны встретиться", - сказал он "Интерфаксу", отвечая на соответствующий вопрос.

"Они официально не подтвердили по диппочте. Но разговор о том, что на следующей неделе по телефону должны переговорить и встретиться с ним", - отметил он.

Десять дней назад Лихачев говорил, что очередные переговоры России и МАГАТЭ запланированы на июль, но стремительная деградация ситуация вокруг Запорожской АЭС может потребовать срочных шагов.

Алексей Лихачев МАГАТЭ Росатом Запорожская АЭС Рафаэль Гросси
