Для поступления в магистратуру введут требование соответствия предыдущего образования ее программе

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 1220753-8 о праве устанавливать требования о соответствии профиля программ магистратуры и ранее полученного высшего образования.

В пояснительной записке к нему отмечается, что достаточно распространенной ситуацией является продолжение обучения по программе магистратуры, которая совершенно не связана с профилем программы выпускника бакалавриата. При этом создается ситуация при которой обучающийся по программе магистратуры (срок освоения не более двух лет) не получает необходимые фундаментальные знания, и, соответственно, полноценные общепрофессиональные компетенции, предусмотренные федеральными государственными образовательными стандартами, не формируются.

Для примера депутаты пишут, что на программы магистратуры "Юриспруденция" было зачислено 24% граждан, ранее получивших высшее образование другого профиля. В частности, у них были дипломы бакалавриата по таким направлениям подготовки, как "Прикладная математика информатика", "Химия", "Экология и природопользование".

Аналогичная ситуация складывается и по другим направлениям подготовки.

Таким образом, действующие положения Закона об образовании не создают условия для учета имеющихся образования, квалификации, опыта практической деятельности при получении образования уровня магистратуры, что является необходимым для получения качественного фундаментального образования, указывают авторы поправок.

Для решения этой задачи в целях повышения качества образовательных программ высшего образования законопроектом предлагается внести изменение в закон "Об образовании", предусматривающее возможность устанавливать в федеральных государственных образовательных стандартах требования о соответствии направленности (профиля) программ магистратуры и ранее полученного высшего образования, а также опыту работы лица, поступающего на обучение по программам магистратуры.

 Регионы смогут погасить треть долга по бюджетным кредитам в 2030 году вместо 2026 года

 Генпрокуратура взыскала в доход РФ активы ростовского экс-губернатора Чуба

 РКН заблокировал сайт издания "Такие дела" за ЛГБТ-пропаганду

 Матвиенко призвала бизнес следовать законам совести и патриотизма
