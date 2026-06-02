МИД РФ объяснил необходимость доработки российской Концепции безопасности в зоне Персидского залива

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Доработанная российская Концепция безопасности в зоне Персидского залива призвана придать новый импульс процессу субстантивного обсуждения идей и предложений, направленных на поэтапное формирование в этом регионе всеобъемлющей системы коллективной безопасности, заявляют в МИД РФ.

"В зоне Персидского залива сохраняется острая кризисная ситуация, спровоцированная американо-израильской агрессией против Ирана. В таких условиях особенно востребованной становится коллективная политико-дипломатическая работа по поиску долгосрочных компромиссных решений, нацеленных на разрядку напряжённости в регионе и создание предпосылок для его превращения в зону сотрудничества и процветания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства во вторник.

"В Москве убеждены в том, что в основу формирования новой устойчивой архитектуры межгосударственных отношений должны быть заложены базовые принципы учёта законных интересов всех расположенных там стран и обеспечения комплексной и надёжной коллективной безопасности, способной гарантировать их стабильность и иммунитет от деструктивного внешнего вмешательства", - подчеркивают в МИД РФ.

"В связи с этим обновлена и дополнена новыми актуальными элементами российская Концепция безопасности в зоне Персидского залива, последняя редакция которой была подготовлена в 2021 году", - отмечается в сообщении.

"Российская сторона исходит из того, что данный документ призван придать новый импульс процессу субстантивного обсуждения идей и предложений, направленных на поэтапное формирование в указанном районе всеобъемлющей системы коллективной безопасности. Приглашаем все конструктивно настроенные страны к совместным усилиям по выработке общего видения её целей и задач", - заявили на Смоленской площади.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков накануне сказал журналистам, что РФ "будет предлагать коллегам и партнерам" эту концепцию. "Отношения наши со всеми странами этого региона позитивные, у нас накоплен значительный опыт взаимодействия, диалог ведется откровенный, прямой. Так что здесь есть полная база, она устойчива, для того чтобы двигать это дело вперед, тем более что все страны региона по обе стороны Персидского залива понимают, насколько важно найти альтернативу бесконечным кризисам", - подчеркнул Рябков.