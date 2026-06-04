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Москва ждет реакции на обновленную концепцию безопасности в Персидском заливе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Россия ожидает ответа от Ирана и арабских стран по поводу предложений в рамках российской концепции безопасности в районе Персидского залива, заявил RT Arabic министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Есть российская концепция безопасности в районе Персидского залива. Мы сейчас ее обновили, разослали коллегам из Совета сотрудничества арабских государства, в Тегеран отправили этот текст. Сейчас будем ждать реакции", - сказал он и добавил, что "процесс полицентричности и многополярности - он, конечно, будет непростым".

"У нас в середине мая состоялся совет министров иностранных дел БРИКС, где присутствовали представили и Ирана, и Объединенных Арабских Эмиратов, и там была такая достаточно серьезная между ними перепалка, но тем не менее, и председательствующая Индия, и другие страны, которые в этой встрече участвовали - конечно, они старались найти пути для того, чтобы завязался диалог между Эмиратами и Ираном. Он в любом случае должен когда-то состоятся", - сказал Лавров.

По его словам, Москва видит открытость к такому диалогу ряда других арабских стран, в том числе Саудовской Аравии.

"Наша концепция как раз предусматривает, во-первых, ненападение. Сейчас, кстати, о ненападении заговорили в Саудовской Аравии - договор о ненападении. Наверное, он не помешает в качестве первого шага, но можно сделать дополнительные шаги, включая договоренности о транспарентности в военной деятельности, об ограничении военных действий, подготовки к маневрам и так далее. И вообще меры по укреплению доверия", - отметил Лавров.

"Я очень надеюсь, что здравый смысл восторжествует и этот регион начнет договариваться о том, как все участники процесса могут сосуществовать мирно, не опасаясь никаких военных рисков. Мы за это выступаем и продолжаем работать с нашими арабскими коллегам", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Говоря о причинах начавшихся в феврале нынешнего года военных действиях США и Израиля против Ирана, Лавров пояснил, что их целью "было не допустить процесса, который наметился, процесса сближения, нормализации между арабами и Ираном в рамках дискуссий и о будущем залива, и прилегающих территорий".

"Те, кто это кашу заварил, те кто эту авантюру начал, они очень не хотят сближения арабов с Ираном. Даже не сближения, а просто нормализации отношений", - отметил глава МИД.

"Израиль точно не хочет сближения арабов и Ирана. Соединенные Штаты занимают такую двойственную позицию: сегодня могут сказать, что договор вот-вот уже состоится и Ормузский пролив будет открыт, завтра - что если Иран еще два дня будет медлить, то опять начнем вас бомбить", - сказал Лавров.

Хроника 28 февраля – 04 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль БРИКС Иран МИД Сергей Лавров США Персидский залив
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