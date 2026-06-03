МИД РФ призвал международные структуры осудить атаку ВСУ на рейсовый автобус в ДНР

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В МИД РФ призывают все ответственные правительства, профильные международные структуры и СМИ осудить удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР.

"Призываем все ответственные правительства, профильные международные структуры и независимые СМИ решительно осудить жестокий теракт в Енакиево", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что "Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, устанавливаются детали преступления и все причастные к нему лица".

"Решительно осуждаем этот террористический акт. Выражаем искренние глубокие соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в городе Енакиево погибли восемь человек, еще десять пострадали.