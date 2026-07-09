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Глава Минздрава сообщил, что вакцина против аллергии на животных находится в разработке

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В России разрабатывается вакцина против аллергии на животных, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня препараты противоаллергической вакцины (против аллергии на животных – ИФ) находятся в разработке. Поэтому, когда будут завершены, тогда и объявим", - сказал Мурашко журналистам в четверг на площадке форума "Россия и мир: тренды здорового долголетия".

Ранее директор государственного научного центра "Институт иммунологии" ФМБА РФ, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог Минздрава РФ Муса Хаитов сообщал, что в ближайшее время после получения регистрационного удостоверения может быть введена в гражданский оборот вакцина против аллергии на пыльцу березы "Аллергарда".

Минздрав
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