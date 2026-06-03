После атаки БПЛА на автобус в ДНР в больницах находятся девять человек

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Госпитализированы после атаки БПЛА на рейсовый автобус в городе Енакиево Донецкой Народной Республики, по уточненным данным, девять человек, в том числе один ребенок, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По уточненным данным, в больницах на лечении находятся девять пострадавших при атаке на автобус в ДНР, в их числе один ребенок. Состояние одного из пострадавших - тяжелое, остальные - в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов в среду.

Еще один человек получил медицинскую помощь амбулаторно, добавил помощник министра.

По его словам, "проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров для выработки тактики лечения".

Ранее сообщалось, что в результате удара БПЛА по рейсовому автобусу "Москва - Симферополь" в Енакиево погибли восемь человек.

По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье о теракте.