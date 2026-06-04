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Организатора туров по Байкалу отправили под домашний арест после гибели туристов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Суд избрал домашний арест в виде меры пресечения для директора компании по организации туров на Байкале в рамках расследования обстоятельств гибели пяти туристов в мае в Бурятии, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте в четверг.

"Сегодня судом в отношении директора коммерческой организации избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Директор коммерческой организации обвиняется по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее следствие отмечало, что обвиняемая продала 19 мая тур по Байкалу 15 гражданам. При этом она знала об отсутствии необходимых документов для перевозки пассажиров на аэролодке "Север".

Аэролодка "Север-750" с туристами перевернулась 19 мая в районе скалы Черепаха. Погибли пять человек.

Владелец судна находится под стражей, штурман аэролодки - под домашним арестом. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц).

Байкал Бурятия
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