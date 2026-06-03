Поиск

В белгородском селе в результате атаки БПЛА на "КАМАЗ" ранен мужчина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на "КамАЗ" в селе Маломихайловка, сообщил оперштаб Белгородской области.

Врачи диагностировали у него слепые осколочные ранения рук и ног. Лечиться он будет амбулаторно.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона в частном доме выбиты окна и поврежден фасад. При взрыве еще одного FPV-дрона там сгорело домовладение.

В Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон повредил легковой автомобиль.

В Красной Яруге "ГАЗель" получила повреждения в результате атаки FPV-дрона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сальдированный убыток российских угольщиков в I квартале составил 88 млрд рублей

ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей

 ФНБ в мае сократился на 257,92 млрд рублей, до 12,96 трлн рублей

Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо

 Росстат отметил резкое ускорение роста цен на бензин и дизельное топливо

Инфляция в РФ с 26 мая по 1 июня составила 0,15%, годовая выросла до 5,39%

Безработица в РФ в апреле составила 2,2%, оставшись на уровне марта

Физлица в мае увеличили инвестиции на фондовом рынке "Мосбиржи" на 195,2 млрд рублей

Российского посла вызвали в британский МИД из-за инцидента с БПЛА в Румынии

Глава "АвтоВАЗа" назвал потенциальным максимумом выпуск 70 тысяч Lada Azimut в год

 Глава "АвтоВАЗа" назвал потенциальным максимумом выпуск 70 тысяч Lada Azimut в год

В МИД РФ осудили атаки на Петербург в дни ПМЭФ

В ВТБ отметили тренд на корпоративном рынке на снижение запросов на инвесткредитование
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9718 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2464 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов