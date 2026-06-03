В белгородском селе в результате атаки БПЛА на "КАМАЗ" ранен мужчина
Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Шебекинскую ЦРБ самостоятельно обратился мужчина, пострадавший в результате атаки дрона на "КамАЗ" в селе Маломихайловка, сообщил оперштаб Белгородской области.
Врачи диагностировали у него слепые осколочные ранения рук и ног. Лечиться он будет амбулаторно.
В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара дрона в частном доме выбиты окна и поврежден фасад. При взрыве еще одного FPV-дрона там сгорело домовладение.
В Грайворонском округе в селе Дорогощь дрон повредил легковой автомобиль.
В Красной Яруге "ГАЗель" получила повреждения в результате атаки FPV-дрона.