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В Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал мужчина

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Яковлевском округе Белгородской области в результате атаки БПЛА пострадал мужчина, сообщил региональный оперштаб.

"В районе поселка Томаровка в результате атаки дрона на объект транспортной инфраструктуры мужчина получил акубаротравму и ушиб мягких тканей предплечья. Для обследования бригада СМП транспортирует пострадавшего в городскую больницу № 2 Белгорода", - говорится в сообщении.

В Ивнянском округе, в селе Верхопенье беспилотник ударил по коммерческому объекту - повреждены оборудование, навес и две машины. В селе Новенькое от удара БПЛА поврежден инфраструктурный объект.

В поселке Борисовка Борисовского округа от детонации дронов посечены заборы двух частных домов, а также различные повреждения получили пять транспортных средств.

В селе Дорогощь Грайворонского округа в результате атак беспилотников повреждены кабина трактора, автомобиль и остекление трех частных домовладений. Также разрушена хозпостройка.

В селе Муром Шебекинского округа дрон ударил по складскому помещению предприятия - пробита кровля. В селе Новая Таволжанка частный дом атакован FPV-дроном - выбиты окна, посечены крыша и фасад.

Кроме того, в селе Белянка от детонации дрона огнем уничтожен автомобиль "УАЗ". В селе Маломихайловка от атаки дрона поврежден "КАМАЗ". При ударе второго FPV-дрона перебита линия электропередачи. В хуторе Ржавец в результате детонации дрона посечены грузовой и легковой автомобили.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 июня 2026 года Военная операция на Украине
Белгородская область
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