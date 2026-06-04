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В Крыму остановили движение всех пригородных поездов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - В Крыму приостановлено движение всех пригородных поездов, сообщил оператор пригородных перевозок ООО "Южная пригородная пассажирская компания" (ЮППК).

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"По техническим причинам временно приостановлено движение всех пригородных поездов", - говорится на странице компании в ВК.

В вечера среды по данным МЧС в Крыму действует беспилотная опасность. С 2:37 по Москве было перекрыто движение по Крымскому мосту, ограничение до сих пор действует.

По данным компании "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ, оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым и Севастополь), из-за беспилотной опасности остановлено движение поездов на нескольких участках, задерживаются 13 составов.

"Южная пригородная пассажирская компания" начала работу 1 января 2020 года. Ее учредил в Симферополе "Гранд Сервис Экспресс".

Гранд Сервис Экспресс ГСЭ Крым МЧС ЮППК
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