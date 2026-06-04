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Водоснабжение Новороссийска остановлено из-за подтопления водозабора

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В Новороссийске остановили подачу холодной воды из-за затопления территории водозабора РЭУ "Троицкий групповой водопровод" (ТГВ) вблизи реки Кубань, сообщает пресс-служба городского Водоканала.

"4 июня в 1:40 по Москве поступила информация от диспетчера ТГВ о том, что в связи с подтоплением территории водозабора РЭУ "Троицкий групповой водопровод" вблизи реки Кубань выключена из работы часть артезианских скважин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подача воды на город Новороссийск снижена до объема 2650 куб. м в час. В связи с этим холодная вода подавалась в четверг утром с 6:00 до 9:00 по московскому времени.

"После восстановления подачи воды и выхода ТГВ на режим водоснабжение населению будет восстановлено", - информирует пресс-служба.

Ранее из-за подъема воды в реках подтопило территории в Крымском и Славянском районах. Проводится эвакуация местных жителей.

Кубань Новороссийск Водоканал
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