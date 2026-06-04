Энергоинфраструктура Энергодара повреждена в результате украинских обстрелов

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Энергетическая инфраструктура Энергодара повреждена в результате обстрелов со стороны ВСУ, усугубилась ситуация с подачей электричества в городе, сообщил глава горадминистрации Максим Пухов в четверг.

"В связи с ночными ударами киевского режима по Запорожской области ситуация с электроснабжением в городе усугубилась. Очередные атаки по гражданской инфраструктуре привели к повреждению энергообъектов", - написал Пухов в своем канале в Max.

Критическую инфраструктуру запитали от резервных источников питания.

По словам мэра, установить точные сроки восстановления электроснабжения невозможно из-за риска повторных ударов по объектам и скрытых повреждений сетей.

Как сообщалось, 1 июня Энергодар остался без электроснабжения из-за повреждений на линиях электропередачи. В среду Пухов сообщил, что восстановительные работы продолжаются, в городе ввели уже графики отключения электроснабжения.

В Энергодаре расположена Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Территория и объекты ЗАЭС, а также сам город регулярно становятся объектами украинских ударов с конца апреля. В течение мая город уже переживал блэкаут.