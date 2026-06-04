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Иск о конфискации у экс-главы "Русагро" Басова и Быковской 1,3 млрд рублей отложен на 24 июня

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы объявил 20-дневный перерыв по второму антикоррупционному иску Генеральной прокуратуры к бывшему сенатору, основателю ПАО "Русагро" Вадиму Мошковичу, его жене Наталье Быковской и экс-главе компании Максиму Басову. Как ожидается, заседание пройдет в открытом режиме.

"Отложить судебное заседание на 24 июня в 10:00 мск", - огласила решение судья.

О перерыве ходатайствовала Генпрокуратура, представители которой после выступления сторон согласились, что в заседании прозвучал ряд доводов, которые ведомство намерено изучить и, возможно, скорректировать свою позицию.

Так, адвокат Басова Александр Дроздов заявил, что сумма более чем в 1,1 млрд рублей, которая якобы находится на одном из счетов его доверителя, не соответствует действительности. Как уточнил защитник, "на данном счете находится 0 рублей".

Генпрокуратура настаивает на обращении в доход государства более 1,3 млрд рублей и порядка $96 тысяч, находящихся на банковских счетах Басова и Быковской. При этом со счетов Басова прокуроры намерены конфисковать 1,3 млрд и 79 тысяч рублей, со счетов Быковской - 2 737 000 рублей и $96,4 тысячи.

Как отмечается в материалах иска, с которыми ознакомился "Интерфакс", в результате прокурорских проверок было установлено, что эти денежные средства являются частью коррупционных доходов от эксплуатации и управления ПАО "Русагро". Ответчики Басов и Быковская разместили их на своих счетах в различных банках и вовлекли в легальный гражданский оборот.

В начале мая Хамовнический суд Москвы удовлетворил требование прокуроров о передаче государству 627 017 727 обыкновенных акций ПАО "Группа Русагро". Таким образом, суд передал государству контрольный пакет акций и перевел компанию под госконтроль.

Кроме того, государству переданы более 24 млн штук обыкновенных акций АО "Эталон"; доли в уставных капиталах ООО "Финансовый Ресурс", ООО "Бондарский Сыродельный Завод", ООО "Группа Компаний "Русагро", ООО "Геомирагро", а также три земельных участка под индивидуальное жилищное строительство в Москве и денежные средства ответчиков на сумму более 16,1 млрд рублей.

Представители Мошковича и Басова обжаловали это решение в Мосгорсуде.

Вместе с тем, суд не стал конфисковывать московскую элитную квартиру в Хамовниках и дом в деревне Таганьково, принадлежащие жене Мошковича.

"Установлено, что бывший сенатор Мошкович в период осуществления полномочий с 2006 по 2014 годы, управлял принадлежащей ему ГК "Русагро". Для создания видимости дистанцирования от коммерческой деятельности в органы управления и на роль номинальных владельцев долей своих обществ он привлек родственников и доверенное лицо Басова. Благодаря неформальному покровительству региональных властей, а также использованию статуса сенатора, Мошкович нарастил темпы незаконной капитализации холдинга за счет государственной собственности", - отмечается в решении суда.

Русагро Хамовнический суд Генпрокуратура Наталья Быковская Максим Басов Вадим Мошкович
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